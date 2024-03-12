Депутати розробили законопроект про «клуб білого бізнесу»: кого омине податковий контроль у вигляді перевірок

За якими підприємцями депутати пропонують не здійснювати податковий контроль у вигляді перевірок.

Джерело фото: Данило Гетманцев

Народні обранці розробили законопроект про «клуб білого бізнесу». Як розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, сутність його в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами, перелік переглядається щокварталу.

«Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу», - пояснив Гетманцев.

Проектом закону пропонується:

1) розширення змісту поняття «податковий ризик» та запровадження терміна «комплаєнс (управління податковими ризиками)»;

2) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

3) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (далі – Перелік) щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

4) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет;

5) платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

а) мораторій на документальні перевірки;

б) скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

в) індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

г) за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

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