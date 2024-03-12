Посадовця КП «Плесо» підозрюють у розтраті 330 тисяч гривень

Посадовця КП «Плесо» підозрюють у збитках на понад 330 тисяч гривень за невиконані роботи у Деснянському районі.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Посадовцю КП «Плесо» у Києві повідомлено про підозру у спричиненні збитків міському бюджету у розмірі понад 330 тисяч гривень. За даними поліції Києва та столичної прокуратури, посадовець погодив оплату робіт, які фактично не були виконані.

Слідчі Деснянського управління поліції виявили факт службової недбалості посадовця, який дозволив оплату за невиконані роботи з благоустрою території у Деснянському районі. Згідно з проведеним розслідуванням, підрядник, який мав виконати капітальний ремонт одного з озер, фактично не здійснив робіт і отримав понад 330 тисяч гривень з міського бюджету.

65-річному посадовцю пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає можливе позбавлення волі на строк до п'яти років.

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