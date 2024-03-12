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  1. В Україні

Військова контррозвідка СБУ запобігла спробі отруєння командування ЗСУ на Запоріжжі

11:48, 12 березня 2024
Агент фсб намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області, пишуть в СБУ.
Військова контррозвідка СБУ запобігла спробі отруєння командування ЗСУ на Запоріжжі
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Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. Як повідомили у СБУ, у результаті спецоперації затримано агента фсб, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

«Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ», - розповіли у Службі безпеки.

Співробітники СБУ завчасно викрили зв'язок чоловіка з російською спецслужбою і «покроково» задокументували його підривну діяльність проти України. Як зауважили в СБУ, це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати агента фсб на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що чоловік виконував ще одне завдання – розвідував для фсб місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні.

Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора.

Подальша комунікація між чоловіком та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері, пишуть у Службі безпеки.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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