Вступ України в ЄС: Єврокомісія готує переговорну рамку, але її навряд схвалять до червня

Єврокомісія готується представити переговорні рамки для України та Молдови.

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У вівторок, 12 березня, Єврокомісія має презентувати переговорну рамку для вступу України в ЄС, однак цей процес може затягнутися ще на кілька місяців, повідомляє Politico.

Згідно з джерелами видання, у вівторок Єврокомісія також планує запропонувати переговорні рамки для України та Молдови, які визначать загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Проте погодження цих документів може відбутися пізніше через необхідність узгодження позицій всіма 27 європейськими країнами, що може затримати формальний початок переговорів до європейських виборів у червні.

Крім того, деякі країни виражають бажання, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС іншу країну - Боснію і Герцеговину.

У той же час, Єврокомісія має намір представити документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. Його презентацію за даними видання також відклали із початку березня до 20-го числа.

Раніше Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україну будуть ретельно і постійно оцінювати на предмет боротьби з корупцією і організації судової системи.

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