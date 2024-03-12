Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия готовит переговорную рамку, но ее вряд ли одобрят до июня

Еврокомиссия готовится представить переговорные рамки для Украины и Молдовы.

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Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия должна представить переговорную рамку для вступления Украины в ЕС, однако этот процесс может затянуться еще на несколько месяцев, сообщает Politico.

Согласно источникам издания, во вторник Еврокомиссия также планирует предложить переговорные рамки для Украины и Молдовы, которые определят общие принципы будущих переговоров о вступлении. Однако согласование этих документов может произойти позже из-за необходимости согласования позиций всеми 27 европейскими странами, что может задержать формальное начало переговоров до европейских выборов в июне.

Кроме того, некоторые страны выражают желание, чтобы Украина и Молдова не опережали на пути в ЕС другую страну - Боснию и Герцеговину.

В то же время, Еврокомиссия намерена представить документ по подготовке ЕС к будущему расширению. Его презентацию по данным издания также отложили с начала марта до 20-го числа.

Ранее Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Украину будут тщательно и постоянно оценивать на предмет борьбы с коррупцией и организации судебной системы.

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