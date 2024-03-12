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Джо Байден побеждает Дональда Трампа в нескольких опросах, - Newsweek

10:29, 12 марта 2024
Президент США Джо Байден побеждает в ряде предвыборных опросов.
Джо Байден побеждает Дональда Трампа в нескольких опросах, - Newsweek
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Президент США Джо Байден побеждает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в нескольких предвыборных опросах. Об этом пишет Newsweek.

Один опрос, проведенный Kaiser Family Foundation, показал, что Байден опережает соперника с результатом 47% против 44%. С 20 по 28 февраля было опрошено 1072 избирателя.

Другой опрос 1350 зарегистрированных избирателей, проведенный колледжем Эмерсон, показал, что Байден опередил республиканца на два процентных пункта, 51 процент против 49 процентов. Опрос проводился с 5 по 6 марта.

Из 6334 зарегистрированных избирателей, опрошенных Morning Consult в период с 1 по 5 марта, 44 процента проголосовали бы за Байдена, а 43 процента – за Трампа.

По данным опроса TIPP, Байден опередил Трампа на 43-42 процента.

Опрос Redfield & Wilton Strategies, проведенный 2 марта среди 1115 вероятных избирателей, дал Трампу преимущество над Байденом на четыре пункта, 43% против 39%.

Опрос YouGov прогнозирует, что Трамп наберет 44 процента голосов против 42 процентов Байдена.

Как пишет издание, в своем блоге на Substack Hopium Chronicles, основатель аналитического центра New Democrat Network Саймон Розенберг сказал, что он оптимистичен по поводу победы демократов на выборах.

"Основная причина, по которой я так оптимистично относился к нашей победе в ноябре, заключается в том, что я всегда считал, что когда избирателям станет ясно, что это Байден против Трампа, и кампания Байдена начнется серьезная, большая часть нашей странствующей коалиции иди домой", – сказал он. "Тогда Байден наберет 3-4 очка и откроет небольшое, но значительное преимущество в общенациональных опросах. Может, именно это мы и наблюдаем сейчас".

В беседе с Newsweek доцент кафедры государственной политики Городского университета Нью-Йорка Хит Браун сказал: "Я бы не стал вкладывать слишком много средств в какой-либо конкретный опрос или даже в несколько опросов. Обе кампании знают, что эта гонка почти равна нулю. Просто сейчас, пожалуй, останутся такими еще некоторое время и соответственно реализуют свои стратегии".

Напомним, что Байден запускает рекламу на $30 миллионов с шутками о своем возрасте.

Как известно, Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США.

Также конгрессмен-демократ Дин Филлипс прекращает участие в гонке за пост президента США.

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