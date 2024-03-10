Молодой, энергичен и красивый – команда Байдена запустила рекламу на $30 млн с шутками о его возрасте

Джо Байден запускает рекламу на $30 миллионов с шутками о своем возрасте.

Избирательная команда президента США Джо Байдена запустила рекламную кампанию на 30 миллионов долларов с шутками о возрасте Байдена в ключевых штатах, результаты голосования в которых могут иметь решающее значение на выборах в ноябре. Об этом пишет «The Guardian».

60-секундный ролик, который начинается с того, что он с улыбкой признает, что он «не молодой парень», появляется на экранах в то время, когда 81-летний руководитель Белого дома пытается успокоить обеспокоенность избирателей относительно своего возраста.

«Это не секрет. Но вот в чем дело – я знаю, как сделать что-то для американского народа», – говорит Байден в своей рекламе.

В конце рекламного ролика продюсер вне кадра просит сделать еще один дубль, на что Байден шутит: «Послушайте, я очень молод, энергичен и красив. Какого черта я это делаю?».

В штабе заявили, что рекламный ролик появится во время трансляции «Мартового безумия» – решающих матчей баскетбольного сезона среди мужских студенческих команд США – на ESPN и TNT, а также на телеканалах Comedy Central и FX.

В свой 81 год Байден является самым старым президентом, когда-либо добивавшимся переизбранием, хотя Дональд Трамп в свои 77 лишь на четыре года младше.

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