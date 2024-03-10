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  1. В Украине

За счет образовательной субвенции не будут финансировать заведения образования, где учится менее 45 детей

20:58, 10 марта 2024
С 1 сентября 2025 года запланировано не финансировать на средства образовательной субвенции заведения образования, кроме начальных школ, с количеством учеников менее 45 человек.
За счет образовательной субвенции не будут финансировать заведения образования, где учится менее 45 детей
Источник фото: Annie Spratt / Unsplash
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Кабинет Министров Украины утвердил ряд изменений в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам и формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Как отмечается, решение принято с целью приведения этих документов в соответствие с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2024 год».

Постановление о внесении изменений в эти документы применяется с 1 января 2024 года.

Які зміни ухвалено:

  • розподіл освітньої субвенції здійснюється на основі кількості учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти й коледжів станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду. Тобто для всіх закладів освіти визначено єдину дату;
  • розподіл освітньої субвенції здійснено з урахуванням агрегованої кількості інклюзивних класів до двох учнів у такому класі;
  • збільшено розміри сум простою для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) та інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). А саме, до розрахунку простою додано дні відпустки з огляду на середньомісячну заробітну плату вчителя, а також матеріальну допомогу на оздоровлення;
  • для отримання коштів освітньої субвенції на оплату простою педагогічних працівників ЗЗСО та ІРЦ розпорядники субвенції за бюджетами територіальних громад до 10 числа кожного місяця подають до відповідного розпорядника субвенції відомості про кількість таких педагогічних працівників, на підставі яких він щомісяця розподіляє між місцевими бюджетами освітню субвенцію;
  • перелік напрямів, на які можна спрямувати залишки освітньої субвенції, увідповіднено з чинними нормами Бюджетного кодексу України. Зокрема, усунено норму щодо спрямування залишків для створення безпечних умов у ЗЗСО, що стосувалася пандемії COVID-19, і норму щодо спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, стипендії тощо;
  • розподіл освітньої субвенції на 2024 рік здійснено без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо та із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,89;
  • 2024 року для бюджетів територіальних громад застосовано розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік;
  • для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти (крім початкових шкіл) з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року);
  • до розрахунку освітньої субвенції включено тільки ті приватні школи, які виявили намір отримувати субвенцію, подали дані до програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» та налічують понад 25 учнів (крім початкових шкіл);
  • обсяг коштів освітньої субвенції, передбачений для приватних закладів освіти, має бути розподілено протягом І кварталу, а в разі зміни кількості учнів більш ніж на 10% перерозподілятися щоквартально.

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