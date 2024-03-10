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  1. В Україні

Коштом освітньої субвенції не будуть фінансувати заклади освіти, де навчається менше 45 дітей

20:58, 10 березня 2024
З 1 вересня 2025 року заплановано не фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти, крім початкових шкіл, з кількістю учнів менш як 45 осіб.
Коштом освітньої субвенції не будуть фінансувати заклади освіти, де навчається менше 45 дітей
Джерело фото: Annie Spratt / Unsplash
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Кабінет Міністрів України затвердив низку змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Як зазначається, рішення ухвалено з метою приведення цих документів у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік».

Постанова про внесення змін у зазначені документи застосовується з 1 січня 2024 року.

Які зміни ухвалено:

  • розподіл освітньої субвенції здійснюється на основі кількості учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти й коледжів станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду. Тобто для всіх закладів освіти визначено єдину дату;
  • розподіл освітньої субвенції здійснено з урахуванням агрегованої кількості інклюзивних класів до двох учнів у такому класі;
  • збільшено розміри сум простою для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) та інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). А саме, до розрахунку простою додано дні відпустки з огляду на середньомісячну заробітну плату вчителя, а також матеріальну допомогу на оздоровлення;
  • для отримання коштів освітньої субвенції на оплату простою педагогічних працівників ЗЗСО та ІРЦ розпорядники субвенції за бюджетами територіальних громад до 10 числа кожного місяця подають до відповідного розпорядника субвенції відомості про кількість таких педагогічних працівників, на підставі яких він щомісяця розподіляє між місцевими бюджетами освітню субвенцію;
  • перелік напрямів, на які можна спрямувати залишки освітньої субвенції, увідповіднено з чинними нормами Бюджетного кодексу України. Зокрема, усунено норму щодо спрямування залишків для створення безпечних умов у ЗЗСО, що стосувалася пандемії COVID-19, і норму щодо спрямування коштів на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, стипендії тощо;
  • розподіл освітньої субвенції на 2024 рік здійснено без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо та із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,89;
  • 2024 року для бюджетів територіальних громад застосовано розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік;
  • для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати коштом освітньої субвенції заклади освіти (крім початкових шкіл) з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року);
  • до розрахунку освітньої субвенції включено тільки ті приватні школи, які виявили намір отримувати субвенцію, подали дані до програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» та налічують понад 25 учнів (крім початкових шкіл);
  • обсяг коштів освітньої субвенції, передбачений для приватних закладів освіти, має бути розподілено протягом І кварталу, а в разі зміни кількості учнів більш ніж на 10% перерозподілятися щоквартально.

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