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У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тисяч електромобілів

07:59, 11 березня 2024
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3 881 штук.
У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тисяч електромобілів
Джерело фото: Michael Marais / Unsplash
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За минулий місяць автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Там зазначили, що відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3 881 штук (нових – 926 штук, уживаних – 2 955 штук).

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто, пишуть в асоціації.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • VOLKSWAGEN ID.4 – 257 одиниць;
  • BYD Song Plus – 104 одиниць;
  • HONDA eNS1 – 96 одиниць;
  • NISSAN Ariya – 71 одиниця;
  • HONDA M-NV – 49 одиниць.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf – 416 одиниць;
  • TESLA Model 3 – 380 одиниць;
  • TESLA Model Y – 279 одиниць;
  • VOLKSWAGEN e-Golf – 210 одиниць;
  • HYUNDAI Kona Electric – 161 одиниця.

Як ми писали, за перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У «Опендатабот» зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

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