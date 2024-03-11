У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тисяч електромобілів

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3 881 штук.

Джерело фото: Michael Marais / Unsplash

За минулий місяць автопарк України поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Там зазначили, що відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3 881 штук (нових – 926 штук, уживаних – 2 955 штук).

З 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто, пишуть в асоціації.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

VOLKSWAGEN ID.4 – 257 одиниць;

BYD Song Plus – 104 одиниць;

HONDA eNS1 – 96 одиниць;

NISSAN Ariya – 71 одиниця;

HONDA M-NV – 49 одиниць.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf – 416 одиниць;

TESLA Model 3 – 380 одиниць;

TESLA Model Y – 279 одиниць;

VOLKSWAGEN e-Golf – 210 одиниць;

HYUNDAI Kona Electric – 161 одиниця.

Як ми писали, за перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. У «Опендатабот» зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

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