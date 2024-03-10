З початку 2024 року українці ввезли майже 60 тисяч автомобілів

13% від усіх імпортованих авто припадає на електрокари.

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За перші два місяці 2024 року українці імпортували 58 593 транспортні засоби. Про це пише «Опендатабот».

Там зазначають, що у порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%, проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року.

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VOLKSWAGEN — 12,8% від загальної кількості ввезених авто. Йому наслідує RENAULT — 8,7%.

VOLKSWAGEN – 7 488 штук

RENAULT – 5 102 штук

AUDI – 3 484 штук

NISSAN – 3 374 штук

SKODA – 2 836 штук

TOYOTA – 2 583 штук

BMW – 2 466 штук

FORD – 2 462 штук

HYUNDAI – 2 030 штук

Інші – 26 768 штук

Водночас попит на електроавто стабільно росте. 8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1 040 «електричок», пише «Опендатабот».

Загалом наразі електроавто складають 13% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується TESLA — 1 672 автівки. Наразі це п’ята частина від загальної кількості ввезених цьогоріч електрокарів. На другому місці — VOLKSWAGEN: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електрокарів.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ–3 потрапили також Львівщина (10,7%) та Одещина (7,4%).

Понад 44 тисячі авто — це 75% від усіх ввезених автомобілів — були вживаними. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років.

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