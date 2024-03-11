У січні цього року було відкрито рекордну кількість нових справ про домашнє насильство

За даними ОГП, близько 80% від загальної кількості відкритих справ про домашнє насильство щорічно доходить до суду.

Джерело фото: naglyad.org

У січні 2024 року було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство — 435. За останні 5 років загалом в Україні була зафіксована 10 351 така справа. Про повідомили в «Опендатабот».

Там зазначають, що кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року — виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення. Торік в Україні було зареєстровано 2 705 відповідних кримінальних проваджень. Це на 11% більше, ніж у 2021 — 2 432 справи.

Рекордну кількість нових справ про домашнє насильство було зафіксовано у січні 2024 року — 435 за місяць. Це на 55% більше, ніж у січні 2023 року, коли зареєстрували 280 таких справ.

225 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства, в середньому, відкривали на місяць торік. Для порівняння, у 2020 таких справ було 184, а у 2021 році — 202 провадження на місяць.

Близько 80% від загальної кількості відкритих справ про домашнє насильство доходить до суду щорічно.

В «Опендатабот» зазначають, що стаття 126-1 про домашнє насильство була вперше внесена до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а набула чинності у січні 2019. Перші справи у звітах Генпрокуратури з’явилися вже у квітні 2019 року.

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