В январе этого года было открыто рекордное количество новых дел о домашнем насилии

По данным ОГП, около 80% от общего количества возбужденных дел о домашнем насилии ежегодно доходит до суда.

Источник фото: naglyad.org

В январе 2024 года было зарегистрировано рекордное количество уголовных производств о домашнем насилии — 435. За последние 5 лет всего в Украине было зафиксировано 10 351 такое дело. Об этом сообщили в «Опендатабот».

Там отмечают, что количество дел по домашнему насилию растет из года в год — исключением стал только первый год полномасштабного вторжения. В прошлом году в Украине было зарегистрировано 2 705 соответствующих уголовных производств. Это на 11% больше, чем в 2021 — 2432 дела.

Рекордное количество новых дел о домашнем насилии было зафиксировано в январе 2024 года – 435 за месяц. Это на 55% больше, чем в январе 2023 года, когда было зарегистрировано 280 таких дел.

225 уголовных производств по домашнему насилию, в среднем, открывали на месяц в прошлом году. Для сравнения, в 2020 году таких дел было 184, а в 2021 году — 202 производства на месяц.

Около 80% от общего количества возбужденных дел о домашнем насилии доходит до суда ежегодно.

В «Опендатаботе» отмечают, что статья 126-1 о домашнем насилии была впервые внесена в Уголовный кодекс Украины в декабре 2017 года, а вступила в силу в январе 2019. Первые дела в отчетах Генпрокуратуры появились уже в апреле 2019 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.