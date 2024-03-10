В Prozorro.Продажі состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива

В Украине провели первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива АРМА.

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На этой неделе, 6 марта, был проведен первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива, а именно находившееся в управлении АРМА зерна.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата ВРУ, первый выставленный на торги арестованный лот и аукцион по его реализации свидетельствуют о том, что началась открытая реализация таких активов.

Первый арестованный актив, который был выставлен на аукцион – это 1,2 тыс. тонн зерна озимой пшеницы 4 класса. На торги зарегистрировался один участник, который и победил в соответствии с действующим законодательством. Предлагаемая им цена составляет 4,9 млн гривен, что превышает стартовую.

«Следующие аукционы по продаже арестованного имущества площадки, которые по итогам конкурсов АРМА станут организаторами, объявят уже в этом месяце», - отметил СЕО Prozorro.Продажі Сергей Бут.

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