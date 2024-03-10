Увеличатся ли тарифы на газ в Украине – что говорит эксперт

По информации Минэкономики, в Украине уже четвертый месяц подряд дешевеет газ.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует повышение тарифа на газ. Об этом он рассказал на программе «Ранок.LIVE».

По словам Попенко, этот вопрос изучается, хотя он не может утверждать на 100%, что это будет принято. При этом он считает, что в случае увеличения тарифов на газ, украинцам следует готовиться к удорожанию других услуг.

Отметим, что в Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на свет. Ее назвали фейком.

«В настоящее время никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется. Все заявления на этот счет являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества», - говорится в заявлении Минэнерго.

Кроме того, Минэкономики сообщили, что уже четвертый месяц подряд, когда цены на газ снижаются, и они почти вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года.

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