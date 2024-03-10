Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет предлагает изъять из законопроекта о защите бизнеса норму о присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена при обыске

Комитет рекомендует парламенту одобрить законопроект, направленный на выполнение решения СНБО, но убрать обязательное присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, а также их участии в проведении обыска у предпринимателя.

Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию

ЕСПЧ указал, что требование к Telegram расшифровать чаты нарушает саму суть права на уважение частной жизни и, следовательно, нарушает статью 8 Конвенции.

Понятие «малозначительные дела» заменить «делами незначительной сложности»: появился законопроект об изменениях в ГПК во исполнение Решения КСУ

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект по выполнению Решения КСУ по малозначительным делам.

Выписка из ЕРДР не может заменить постановление руководителя органа прокуратуры или постановление руководителя органа досудебного расследования о назначении прокуроров/следователей – Верховный Суд

Суды первой и апелляционной инстанций, не получив от стороны обвинения копии соответствующего постановления о назначении группы следователей, пришли к выводу, что следователи были надлежащим образом уполномоченными с учетом наличия отдельных выдержек из ЕРДР.

Заявитель адресовал жалобу «судьям Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (без Украины)»: Верховный Суд указал, может ли суд вернуть такую жалобу

Если в апелляционной жалобе содержатся искаженное название суда, оскорбления судей и участников процесса, она подлежит возврату, — позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Увеличатся ли тарифы на газ в Украине – что говорит эксперт

16:38, 10 марта 2024
По информации Минэкономики, в Украине уже четвертый месяц подряд дешевеет газ.
Увеличатся ли тарифы на газ в Украине – что говорит эксперт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует повышение тарифа на газ. Об этом он рассказал на программе «Ранок.LIVE».

По словам Попенко, этот вопрос изучается, хотя он не может утверждать на 100%, что это будет принято. При этом он считает, что в случае увеличения тарифов на газ, украинцам следует готовиться к удорожанию других услуг.

Отметим, что в Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифов на свет. Ее назвали фейком.

«В настоящее время никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется. Все заявления на этот счет являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества», - говорится в заявлении Минэнерго.

Кроме того, Минэкономики сообщили, что уже четвертый месяц подряд, когда цены на газ снижаются, и они почти вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова