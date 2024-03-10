Чи зростуть тарифи на газ в Україні – що каже експерт

За інформацією Мінекономіки, в Україні вже четвертий місяць поспіль дешевшає газ.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує підвищення тарифу на газ. Про це він розповів сказав на програмі «Ранок.LIVE».

За словами Попенка, це питання вивчається, хоча він не може стверджувати на 100%, що це буде прийнято. При цьому він вважає, що у разі збільшення тарифів на газ, українцям слід готуватися до здорожчання інших послуг.

Зазначимо, що у Міненерго заперечили інформацію про підвищення тарифів на світло. Її назвали фейком.

«Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства», - йдеться у заяві Міненерго.

Крім того, у Мінекономіки повідомили, що уже четвертий місяць поспіль, коли ціни на газ знижуються, і вони майже вдвічі нижчі, ніж у цей же період минулого року.

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