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  1. В Україні

Намагався переправити ухилянтів з кордон в обхід КПП: на Закарпатті викрили схему

23:56, 10 березня 2024
На Закарпатті ліквідували чергову «схему для ухилянтів».
Намагався переправити ухилянтів з кордон в обхід КПП: на Закарпатті викрили схему
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У Закарпатській області заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомило управління СБ України в Закарпатській області.

Організатором схеми виявився мешканець Мукачівського району. За гроші він пропонував військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість такої послуги фігурант оцінив у 6,5 тис. доларів США з одного «ухилянта».

Правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби переправити за кордон двох призовників.  Під час обшуків за місцем його проживання, серед іншого, правоохоронці виявили гроші, отримані внаслідок протиправної діяльності.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин правопорушення. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

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