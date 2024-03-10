Міноборони провело позапланові інспекції складів для перевірки якості сухпаїв

Планується відійти від консерв та годувати захисників та захисниць повноцінними стравами.

Джерело фото: Міноборони

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Міністерство оборони провело позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України, аби проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв.

За словами заступника Міністра оборони Віталія Половенка, він отримав чимало нарікань на пайки.

Як він зазначає, загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків – 10-та і 15-та норми. І ці пайки дуже різняться, пояснює Половенко.

«Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових», – пояснив він.

За словами заступника Міністра, важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів.

«Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Тому, Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків», – наголосив Віталій Половенко.

За словами посадовця, коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі.

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