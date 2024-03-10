Минобороны провело внеплановые инспекции складов для проверки качества сухпаев

Планируется отойти от консервов и кормить защитников и защитниц полноценными блюдами.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны провело внеплановые инспекции складов в восточной и центральной части Украины, чтобы проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов – сухпаев.

По словам заместителя Министра обороны Виталия Половенко, он получил немало нареканий на пайки.

Как он отмечает, в целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков – 10-я и 15-я нормы. И эти пайки очень разнятся, объясняет Половенко.

«Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А вот 15-е – это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных», – пояснил он.

По словам заместителя Министра, важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов.

«Впоследствии планируется отойти от консервов и кормить наших защитников и защитниц полноценными блюдами. Поэтому Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать потребность в закупке 15-й нормы пайков», – подчеркнул Виталий Половенко.

За. словам должностного лица, когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки.

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