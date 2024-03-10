Пытался переправить уклонистов за границу в обход КПП: на Закарпатье разоблачили схему

На Закарпатье ликвидировали очередную «схему для уклонистов».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области заблокирована очередная схема уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщило управление СБ Украины в Закарпатской области.

Организатором схемы оказался житель Мукачевского района. За деньги он предлагал военнообязанным избежать призыва и бежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость такой услуги фигурант оценил в 6,5 тыс. долларов США с одного уклониста.

Правоохранители задержали организатора схемы при попытке переправить за границу двух призывников. Во время обысков по месту жительства, среди прочего, правоохранители обнаружили деньги, полученные в результате противоправной деятельности.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.