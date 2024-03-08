Як змінюється ціна на газ в Україні, – повідомило Мінекономіки

В Україні вже четвертий місяць дешевшає газ.

Міністерство економіки України оприлюднило дані щодо фактичної ціни реалізації природного газу у лютому 2024 року. Згідно з інформацією від відомства, вартість склала 12 180,30 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж у попередній місяць.

Це вже четвертий місяць поспіль, коли ціни на газ знижуються, і вони майже вдвічі нижчі, ніж у цей же період минулого року.

Середня ціна газу розраховується відповідно до формули, встановленої Податковим кодексом України для обчислення рентної плати за використання надр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.