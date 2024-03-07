Кабмін виділив 152 млн на блокування телесигналу з рф: які області торкнеться

У планах встановити комплекси блокування телерадіосигналів у 45 локаціях в кількох областях.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити з резервного фонду державного бюджету 152 млн грн на розгортання системи, яка блокуватиме антиукраїнське телерадіомовлення у прикордонних областях.

Кошти підуть на "розгортання мережі блокування антиукраїнського телерадіомовлення у прикордонних районах України із застосуванням комплексів вибіркового блокування сигналів радіоелектронних (телевізійних) засобів".

Виділені урядом кошти спрямують як на закупівлю та встановлення комплексів блокування сигналів з території рф, Білорусі та невизнаного Придністров’я, так і витрати на експлуатацію цих комплексів протягом наступних 8 місяців.

Такі комплекси встановлять до 1 травня 2024 року у 45 локаціях у прикордонній зоні Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

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