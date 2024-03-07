Кабмин выделил 152 млн на блокировку телесигнала из рф: каких областей коснется

В планах установить комплексы блокировки телерадиосигналов в 45 локациях в нескольких областях.

Кабинет Министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн грн на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях.

Денежные средства пойдут на "развертывание сети блокирования антиукраинского телерадиовещания в приграничных районах Украины с применением комплексов выборочной блокировки сигналов радиоэлектронных (телевизионных) средств".

Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории рф, Беларуси и непризнанного Приднестровья, так и расходы на эксплуатацию этих комплексов в течение следующих 8 месяцев.

Такие комплексы будут установлены до 1 мая 2024 года в 45 локациях в приграничной зоне Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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