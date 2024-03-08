Во Львове на железнодорожном вокзале могут появиться лифты

Во Львове планируется провести модернизацию железнодорожного вокзала.

Визуализация: Львовский городской совет

На Львовском железнодорожном вокзале предлагают повысить перроны и установить лифты. Таким образом планируют улучшить доступность.

Как пишет «Tvoemisto.tv», об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Львовского городского совета 5 марта.

В частности, предполагается повышение высоты перронов и обустройство лифтов по три на каждый перрон для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения к поездам.

Ранее мы писали, что во Львове решили бороться с недобросовестной парковкой автомобилей с помощью делинеаторов.

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