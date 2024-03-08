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  1. В Украине

Возле курорта «Буковель» правоохранители разоблачили мошенничество с землей на 15 млн гривен

07:00, 8 марта 2024
Преступная группа присвоила землю вблизи курорта «Буковель» на 15 миллионов гривен.
Возле курорта «Буковель» правоохранители разоблачили мошенничество с землей на 15 млн гривен
Источник фото: npu.gov.ua
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Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно присвоила земельные участки вблизи горного курорта «Буковель» на сумму более 15 миллионов гривен, сообщила Национальная полиция Украины.

Обнаруженные участки имели лесохозяйственное назначение и входили в состав государственного лесного фонда, располагаясь в непосредственной близости от популярного туристического комплекса в селе Поляница Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, в преступную схему втянуты были государственные кадастровые регистраторы и местные жители. В процессе следствия правоохранители установили, что для незаконного захвата земли злоумышленники использовали фальшивые акты на право собственности, изготовленные по образцу 2001-2002 годов, где отмечали другое целевое назначение - для строительства жилых и общественных объектов.

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