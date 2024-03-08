Біля курорту «Буковель» правоохоронці викрили шахрайство з землею на 15 млн гривень

Злочинна група привласнила землю поблизу курорту «Буковель» на 15 мільйонів гривень.

Джерело фото: npu.gov.ua

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка незаконно привласнила земельні ділянки поблизу гірського курорту «Буковель» на суму понад 15 мільйонів гривень, повідомила Національна поліція України.

Виявлені ділянки мали лісогосподарське призначення і входили до складу державного лісового фонду, розташовуючись у безпосередній близькості від популярного туристичного комплексу в селі Поляниця Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, у злочинну схему втягнуті були державні кадастрові реєстратори та місцеві мешканці. В процесі слідства правоохоронці встановили, що для незаконного захоплення землі зловмисники використовували фальшиві акти на право власності, виготовлені за зразком 2001-2002 років, де зазначали інше цільове призначення - для будівництва житлових та громадських об'єктів.

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