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Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

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Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

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  1. В Україні

Сезон первоцвітів може обійтися для торгашів у більш ніж 3 тисячі гривень штрафу

00:00, 8 березня 2024
Киян просять не купувати первоцвіти, а торгівцям нагадують про штрафи за продаж рослин з Червоної книги.
Сезон первоцвітів може обійтися для торгашів у більш ніж 3 тисячі гривень штрафу
Джерело фото: Kristine Cinate / Unsplash
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Киян закликають не зривати і не купувати ранньоквітучі рослини: підсніжники, проліски та інші рідкісні види, занесені до Червоної книги України.

Як нагадують у КМДА, торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

Збирання первоцвітів шкодить природі тим, що не дає змоги рослинам утворити насіння, адже вони розмножуються не лише цибулинами. Своєю чергою це загрожує повним знищенням виду.

Також ми писали, що українців попередили про величезні штрафи за збір деяких квітів у Німеччині.

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