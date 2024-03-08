Сезон первоцвітів може обійтися для торгашів у більш ніж 3 тисячі гривень штрафу

Киян просять не купувати первоцвіти, а торгівцям нагадують про штрафи за продаж рослин з Червоної книги.

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Киян закликають не зривати і не купувати ранньоквітучі рослини: підсніжники, проліски та інші рідкісні види, занесені до Червоної книги України.

Як нагадують у КМДА, торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

Збирання первоцвітів шкодить природі тим, що не дає змоги рослинам утворити насіння, адже вони розмножуються не лише цибулинами. Своєю чергою це загрожує повним знищенням виду.

Також ми писали, що українців попередили про величезні штрафи за збір деяких квітів у Німеччині.

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