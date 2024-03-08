Сезон первоцветов может обойтись для торгашей в более чем 3 тысячи гривен штрафа

Киевлян просят не покупать первоцветы, а торговцам напоминают о штрафах за продажу растений из Красной книги.

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Киевлян призывают не срывать и не покупать раннецветущие растения: подснежники, пролески и другие редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины.

Как напоминают в КГГА, торговля первоцветами преследуется органами Национальной полиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1700 до 3655 грн.

Собирание первоцветов вредит природе тем, что не позволяет растениям образовать семена, ведь они размножаются не только луковицами. В свою очередь это грозит полным уничтожением вида.

Также мы писали, что украинцев предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых цветов в Германии.

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