Почему пенсии проиндексировали на 8%, а не 13% – в Минсоцполитики ответили

По результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, поэтому индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений.

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Как сообщают в Министерстве социальной политики, один из самых распространенных вопросов по индексации пенсий, это почему пенсии были проиндексированы на 8%, хотя предварительно распространялась информация о 13%.

Так, там отметили, что размер индексации рассчитывают по определенной законодательством формуле, при этом учитывают два показателя:

инфляция за предыдущий год;

рост средней заработной платы за прошедшие три года.

Таким образом, объясняют в Минсоцполитики, что в августе 2023 года, когда велась работа над госбюджетом на 2024 год, учли прогнозный показатель инфляции – 14,7%.

По результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, поэтому индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений:

инфляции – 5,1%;

роста средней заработной платы за 2021-2023 годы – 10,81%.

Следовательно, ее размер изменился и теперь составляет 8%, отметили в ведомстве.

Как мы писали, с 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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