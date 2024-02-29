Збільшення пенсій коштуватиме бюджету 3 млрд грн на місяць – Оксана Жолнович запевнила, що гроші будуть

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевняють у Мінсоцполітики.

Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind

Із 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Зростання відбудеться на рівні 8%. Тобто середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна – 2 725 грн, а найбільша – 23 610 грн.

Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть, запевняють у Мінсоцполітики.

Як зазначила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, вони напряму залежать від того, як сплачується єдиний соціальний внесок. Отже, що краще відновлюється економіка, що більше людей будуть офіційно працевлаштовані та сплачуватимуть внески, то краще наповнюватиметься Пенсійний фонд.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 березня цього року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Як повідомили у ПФУ, індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно, коефіцієнт індексації – 1,0796.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Кому і на яку суму будуть проіндексовані пенсії – ми писали тут.

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