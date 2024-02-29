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Очолила міграційну службу окупантів: на Харківщині повідомили про підозру колишній держслужбовиці

17:29, 29 лютого 2024
Підозрювана добровільно та свідомо перейшла на бік ворога.
Очолила міграційну службу окупантів: на Харківщині повідомили про підозру колишній держслужбовиці
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На Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру 35-річній колишній державній службовиці за фактом державної зради.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, під час окупації м. Купʼянськ підозрювана добровільно та свідомо перейшла на бік ворога. На той момент вона обіймала посаду головного спеціаліста Купʼянського відділу ГУ ДМС в області.

Проте при російських загарбниках жінка стала вже «начальницей миграционной службы».

«Зрадниця організовувала процес отримання мешканцями російських паспортів. Насамперед вона керувала роботою підлеглих працівників, перекладала документи на російську мову для оформлення громадянства рф, а також розглядала звернення, пов'язані з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою», - сказано у повідомленні.

Також у прокуратурі додають, що жінка «вдосконалювала» знання російського законодавства, проходячи службову підготовку з вивчення процесу проведення паспортизації населення.

За роботу на ворога колишня українська держслужбовиця отримувала заробітну плату в російських рублях.

Напередодні деокупації Харківщини підозрювана втекла на територію рф, де й нині переховується від українського слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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