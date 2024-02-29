Возглавила миграционную службу оккупантов: в Харьковской области сообщили о подозрении экс-госслужащей

Подозреваемая добровольно и сознательно перешла на сторону врага.

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В Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении 35-летней бывшей государственной служащей по факту государственной измены.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, во время оккупации г. Купянск подозреваемая добровольно и сознательно перешла на сторону врага. На тот момент она занимала должность главного специалиста Купянского отдела ГУ ГМС в области.

Однако при российских захватчиках женщина стала уже «начальницей миграционной службы».

«Предательница организовывала процесс получения жителями российских паспортов. В первую очередь, она руководила работой подчиненных работников, переводила документы на русский язык для оформления гражданства россии, а также рассматривала обращения, связанные с получением российского гражданства за сокращенной процедурой», - сказано в сообщении.

Также в прокуратуре добавляют, что женщина «совершенствовала» знание российского законодательства, проходя служебную подготовку по изучению процесса проведения паспортизации населения.

За работу на врага бывшая украинская госслужащая получала заработную плату в российских рублях.

Накануне деоккупации Харьковщины подозреваемая сбежала на территорию россии, где и сейчас скрывается от украинского следствия. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

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