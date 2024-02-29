Увеличение пенсий обойдется бюджету в 3 млрд грн в месяц – Оксана Жолнович заверила, что деньги будут

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверяют в Минсоцполитики.

Источник фото: Александр Заднипряный/Mind

С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии. Рост произойдет на уровне 8%. То есть средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная – 2 725 грн, а самая большая – 23 610 грн.

Несмотря на то, что увеличение пенсий обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут, уверяют в Минсоцполитики.

Как отметила Министерка социальной политики Украины Оксана Жолнович, они напрямую зависят от того, как уплачивается единый социальный взнос. Следовательно, чем лучше восстанавливается экономика, чем больше людей будут официально трудоустроены и будут платить взносы, тем лучше будет наполняться Пенсионный фонд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Как сообщили в ПФУ, индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 включительно, коэффициент индексации - 1,0796.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – мы писали здесь.

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