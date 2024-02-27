Кому и на какую сумму будут проиндексированы пенсии – в ПФУ назвали цифры

Перерасчет будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

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С 1 марта этого года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

Как сообщили в ПФУ, индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 включительно, коэффициент индексации - 1,0796.

Перерасчет пенсий будет произведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.

Постановою Кабміну від 23.02.2024 № 185 передбачено індексацію

Показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсій, призначених відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (особам з числа військовослужбовців строкової служби). Правила проведення індексації визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124.

До пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір яких після індексації не підвищується, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.

Розмірів пенсій , призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), з урахуванням розмірів індексації , встановлених з 1 березня 2022 року та 1 березня 2023 року.

, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), , встановлених з 1 березня 2022 року та 1 березня 2023 року. Мінімальних розмірів пенсій по інвалідності особам з інвалідністю з числа військовослужбовців (абзаци другий та третій статті 22 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”).

особам з інвалідністю з числа військовослужбовців (абзаци другий та третій статті 22 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”). Мінімальних розмірів пенсій по інвалідності , що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи (частина третя статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“).

, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи (частина третя статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“). Пенсії за особливі заслуги перед Україною , встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті в розмірі 4200 грн.

, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті в розмірі 4200 грн. Розмірів пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Постанова передбачає додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат

Розмір пенсії непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, не може бути нижче 3 370 грн.

пенсіонерів, які досягли віку та отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, не може бути нижче У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижче 3 370 грн.

та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижче У пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижче 3 240 грн.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 240 грн. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим ніж

3 240 грн.

У пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, у осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не може бути нижче 2 980,00 грн.

які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, у осіб з інвалідністю які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не може бути нижче У інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян“) не може бути нижче 2 725,00 грн.

Також у ПФУ наголошують, що розмір збільшення пенсії в результаті вищезазначених перерахунків не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 грн.

Перерахунок пенсій з 1 березня 2024 року буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

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