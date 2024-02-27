Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

  1. В мире

Заводы работают на полную мощность: КНДР ускорила поставки снарядов рф, — министр обороны Южной Кореи

12:28, 27 февраля 2024
В обмен на поставку оружия в рф, Северная Корея, вероятно, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости.
Заводы работают на полную мощность: КНДР ускорила поставки снарядов рф, — министр обороны Южной Кореи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военные заводы в Северной Корее работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в рф в обмен на продовольствие и другие предметы первой потребности. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Yonhap News.

«Хотя оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для рф», - заявил Шин.

По его словам, КНДР отправила в рф около 6700 контейнеров с момента встречи между диктаторами в сентябре 2023 года. Этого количества достаточно для размещения около 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов и 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

Северная Корея, по всей вероятности, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

Министр заявил, что москва, похоже, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион.

Однако Шин выразил скептицизм по поводу заявления Северной Кореи о том, что спутник способен фотографировать крупные военные объекты Южной Кореи и США. «Он не проявляет никаких признаков функционирования и просто оборачивается орбитой без активности», - сказал он.

Если зависимость россии от северокорейских боеприпасов и оружия возрастет, Шин ожидает, что масштабы военной технологической помощи рф, вероятно, расширятся в будущем.

«Остается непонятным, в какой степени россия предложит технологии, связанные с самолетами и наземным оборудованием, которые ищет Северная Корея. Однако, если рф продолжит получать больше боеприпасов из Северной Кореи, масштабы передачи технологий могут увеличиться», - сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду