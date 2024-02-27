Заводы работают на полную мощность: КНДР ускорила поставки снарядов рф, — министр обороны Южной Кореи

В обмен на поставку оружия в рф, Северная Корея, вероятно, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Военные заводы в Северной Корее работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в рф в обмен на продовольствие и другие предметы первой потребности. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Yonhap News.

«Хотя оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для рф», - заявил Шин.

По его словам, КНДР отправила в рф около 6700 контейнеров с момента встречи между диктаторами в сентябре 2023 года. Этого количества достаточно для размещения около 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов и 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

Северная Корея, по всей вероятности, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

Министр заявил, что москва, похоже, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион.

Однако Шин выразил скептицизм по поводу заявления Северной Кореи о том, что спутник способен фотографировать крупные военные объекты Южной Кореи и США. «Он не проявляет никаких признаков функционирования и просто оборачивается орбитой без активности», - сказал он.

Если зависимость россии от северокорейских боеприпасов и оружия возрастет, Шин ожидает, что масштабы военной технологической помощи рф, вероятно, расширятся в будущем.

«Остается непонятным, в какой степени россия предложит технологии, связанные с самолетами и наземным оборудованием, которые ищет Северная Корея. Однако, если рф продолжит получать больше боеприпасов из Северной Кореи, масштабы передачи технологий могут увеличиться», - сказал он.

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