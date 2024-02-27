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  1. В мире

Meta запустит центр борьбы с дезинформацией перед выборами в Европарламент

12:11, 27 февраля 2024
Meta создаст команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением ИИ во время выборов в Европарламент.
Meta запустит центр борьбы с дезинформацией перед выборами в Европарламент
Источник фото: BBC
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Компания Meta планирует создать центр для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением искусственным интеллектом перед предстоящими выборами в Европейский парламент. Об этом сообщает Reuters.

Быстрое развитие искусственного интеллекта вызвало опасения, что он может быть использован для искажения результатов выборов, запланированных на 6-9 июня.

Выборы в Европарламент состоятся с 6 по 9 июня, во время которых 720 законодателей, вместе с правительствами ЕС, будут формировать новую политику и законодательство ЕС.

Марко Панчини, глава Meta по делам ЕС, заявил в своем блоге, что компания активирует Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения мер для их предотвращения в режиме реального времени.

Он также отметил, что экспертные группы Meta будут работать над борьбой с дезинформацией, операциями влияния и рисками, связанными со злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом.

Панчини также сообщил, что Meta расширит сотрудничество с 26 независимыми организациями по проверке фактов во всем Европейском Союзе, охватывающих 22 языка, добавив трех новых партнеров в Болгарии, Франции и Словакии.

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