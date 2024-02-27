Meta запустить центр боротьби з дезінформацією перед виборами до Європарламенту

Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням ШІ під час виборів до Європарламенту.

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Компанія Meta планує створити центр для боротьби з дезінформацією та зловживанням штучним інтелектом перед майбутніми виборами до Європейського парламенту. Про це повідомляє Reuters.

Швидкий розвиток штучного інтелекту викликав побоювання, що він може бути використаний для спотворення результатів виборів, запланованих на 6-9 червня.

Вибори до Європарламенту відбудуться із 6 по 9 червня, під час яких 720 законодавців, разом з урядами ЄС, формуватимуть нову політику та законодавство ЄС.

Марко Панчіні, голова Meta у справах ЄС, заявив у своєму блозі, що компанія активує Виборчий оперативний центр для виявлення потенційних загроз та введення заходів для їх запобігання в режимі реального часу.

Він також зазначив, що експертні групи Meta будуть працювати над боротьбою з дезінформацією, операціями впливу та ризиками, пов'язаними зі зловживанням генеративним штучним інтелектом.

Панчіні також повідомив, що Meta розширить співпрацю з 26 незалежними організаціями з перевірки фактів у всьому Європейському Союзі, що охоплюють 22 мови, додавши трьох нових партнерів у Болгарії, Франції та Словаччині.

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