На Миколаївщині під час отримання хабаря викрили керівника Укртрансбезпеки

За повідомленням ДБР, його викрито на мільйонних поборах з перевізників.

У Миколаївській області затримали виконувача обов’язків начальника Укртрансбезпеки у області під час отримання хабаря. За повідомленням Державного бюро розслідувань, його викрили на системних хабарях з перевізників.

«Протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області налагодив систему поборів з підприємців. Він встановив щомісячну «таксу» від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів», - пишуть у ДБР.

За оперативними даними, за такий «контроль» над безпекою на транспорті посадовець в день отримував щонайменше 50 тис. грн незаконного прибутку, зазначають у Державному бюро.

Правоохоронці затримали посадовця Укртрансбезпеки під час отримання чергового хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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