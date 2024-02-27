Протести фермерів: у Варшаві близько 10 тисяч людей перекриють дороги міста

Фермери, шахтарі та мисливці паралізують рух транспорту в центрі Варшави, та на деяких в’їздах.

Джерело фото: Polsat News

Фермери у вівторок проводять великий протест у Варшаві, разом з ними на вулицях столиці мають з'явитися шахтарі та мисливці. Очікується, що загалом до десятків тисяч людей заблокують рух транспорту.

Про це повідомляє Polsat News.

Це має бути пішохідна хода через те, що сільськогосподарську техніку не пускають до Варшави. У столиці можуть виникнути численні труднощі, тому рекомендується уникати центру міста, адже саме там почнеться демонстрація.

Страйкарі також блокують деякі під’їзні дороги до Варшави, наприклад у Непоренті.

Протест розпочнеться близько 11:00 біля Палацу культури і науки, після чого учасники пройдуть до Сейму, а потім до резиденції прем'єр-міністра. Поліція може прийняти рішення про перекриття деяких вулиць, а громадський транспорт буде перенаправлений на об’їздні шляхи.

Організатори протесту заявили про участь до 10 тисяч людей і обіцяли мирну ходу. Однак є ймовірність подовження акції.

Маршалок Сейму Шимон Головня висловив готовність зустрітися з учасниками протесту і підкреслив необхідність швидкого вирішення проблеми. «Між мною та мітингувальниками є повна згода, що ми не хочемо бути — ні вони, ні я — героями проросійської пропаганди», — сказав він.

Фермери заявили про намір завершити блокаду наприкінці дня, близько 23:45. На місці протесту розміщено різну сільгосптехніку та гасла, в яких висловлюються вимоги до влади. Учасниками акції є не лише фермери, а й представники інших галузей сільськогосподарського сектора.

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