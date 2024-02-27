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  1. В мире

Протесты фермеров: в Варшаве около 10 тысяч человек перекроют дороги города

10:38, 27 февраля 2024
Фермеры, шахтеры и охотники парализуют движение транспорта в центре Варшавы, и на некоторых въездах.
Протесты фермеров: в Варшаве около 10 тысяч человек перекроют дороги города
Источник фото: Polsat News
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Фермеры во вторник проводят большой протест в Варшаве, вместе с ними на улицах столицы должны появиться шахтеры и охотники. Ожидается, что в целом до десятков тысяч человек заблокируют движение транспорта.

Об этом сообщает Polsat News.

Это должно быть пешеходное шествие из-за того, что сельскохозяйственную технику не пускают в Варшаву. В столице могут возникнуть многочисленные трудности, поэтому рекомендуется избегать центра города, ведь именно там начнется демонстрация.

Бастующие также блокируют некоторые подъездные дороги к Варшаве, например в Непоренте.

Протест начнется около 11:00 возле Дворца культуры и науки, после чего участники пройдут к Сейму, а затем к резиденции премьер-министра. Полиция может принять решение о перекрытии некоторых улиц, а общественный транспорт будет перенаправлен на объездные пути.

Организаторы протеста заявили об участии до 10 тысяч человек и обещали мирное шествие. Однако есть вероятность продления акции.

Маршалок Сейма Шимон Головня выразил готовность встретиться с протестующими и подчеркнул необходимость быстрого решения проблемы. "Между мной и митингующими есть полное согласие, что мы не хотим быть - ни они, ни я - героями пророссийской пропаганды", - сказал он.3

Фермеры заявили о намерении завершить блокаду в конце дня, около 23:45. На месте протеста размещена различная сельхозтехника и лозунги, в которых высказываются требования к власти. Участниками акции являются не только фермеры, но и представители других отраслей сельскохозяйственного сектора.

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