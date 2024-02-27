Европейские лидеры обсудили, могут ли отправить свои войска в Украину

Макрон заявил, что отправку войск в Украину нельзя исключать, США против, а в целом готовности пока нет.

Источник фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл двери» европейским странам для отправки войск в Украину, хотя и предупредил, что на данном этапе нет консенсуса, поскольку союзники согласились наращивать усилия по доставке большего количества боеприпасов в Киев.

Возможность отправки сухопутных войск в Украину обсуждалась на конференции в Париже, которая прошла 26 февраля.

Мы это обсудили. Пока консенсуса относительно отправления войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал Макрон.

По словам Президента Польши Анджея Дуды, «горячая дискуссия», касалась того, отправлять ли в Украину военных.

«Здесь не было абсолютного взаимопонимания в этом деле. Мнения разные, в общем таких решений нет и я хочу это подчеркнуть. В то же время, если речь идет о не милитарной помощи, например, в разминировании или помощи в охране границы, то на такие предложения участники дискуссии были открыты», – отметил президент Дуда, которого цитирует «Радио Свобода».

На уточняющий вопрос журналиста есть ли больше стран, которые не исключают возможность отправки войск в Украину, Анджей Дуда ответил: «не было энтузиазма».

По словам премьер-министр Словакии Роберта Фицо, он исключает возможное участие словацких военных на территории Украины, однако его Правительство будет уважать, если любая из стран ЕС и НАТО пойдет на этот шаг.

В то же время представитель Белого дома заявил «Reuters», что Соединенные Штаты не планируют отправлять войска в Украину, а также не планируют отправлять войска НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.