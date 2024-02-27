СБУ задержала вражеского пособника, ремонтировавшего российские танки во время боев за Харьков

Сотрудник завода в Богодуховском районе вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику.

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Служба безопасности Украины разоблачила вражеского пособника, сотрудничавшего с российскими войсками в период временной оккупации Харьковщины. Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленником оказался работник завода в Богодуховском районе. После захвата общества он вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику.

Отмечается, что фигурант восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, подбитых украинскими защитниками во время боев за Харьков.

Также вражеский приспешник «сдавал» местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии рф.

«В дальнейшем рашисты похищали украинских патриотов и арестовали их в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам», — отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник «наводил» захватчиков на дома граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

«Потом оккупанты вместе со своим пособником врывались в квартиры граждан и полностью разграбили их. Из частных домовладений рашисты забирали все: от одежды и бытовой техники до автомобилей», — добавили в Службе.

За это командование подразделений российских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать часть награбленного имущества.

После освобождения района злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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