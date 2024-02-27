СБУ задержала вражеского пособника, ремонтировавшего российские танки во время боев за Харьков

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского пособника, сотрудничавшего с российскими войсками в период временной оккупации Харьковщины. Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленником оказался работник завода в Богодуховском районе. После захвата общества он вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику.
Отмечается, что фигурант восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, подбитых украинскими защитниками во время боев за Харьков.
Также вражеский приспешник «сдавал» местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии рф.
«В дальнейшем рашисты похищали украинских патриотов и арестовали их в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам», — отметили в СБУ.
Кроме того, злоумышленник «наводил» захватчиков на дома граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.
«Потом оккупанты вместе со своим пособником врывались в квартиры граждан и полностью разграбили их. Из частных домовладений рашисты забирали все: от одежды и бытовой техники до автомобилей», — добавили в Службе.
За это командование подразделений российских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать часть награбленного имущества.
После освобождения района злоумышленник пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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