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  1. В Україні

СБУ затримала ворожого пособника, який ремонтував російські танки під час боїв за Харків

13:04, 27 лютого 2024
Працівник заводу у Богодухівському районі зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку.
СБУ затримала ворожого пособника, який ремонтував російські танки під час боїв за Харків
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Служба безпеки України викрила ворожого пособника, який співпрацював з російськими військами у період тимчасової окупації Харківщини. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником виявися працівник заводу у Богодухівському районі. Після захоплення громади він зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку.

Зазначається, що фігурант відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими захисниками під час боїв за Харків.

Також ворожий поплічник «здавав» місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії рф.

«У подальшому рашисти викрадали українських патріотів та ув’язнювали їх до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам», — зазначили в СБУ.

Крім того зловмисник «наводив» загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

«Потім окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян і повністю розграбовували їх. З приватних домоволодінь рашисти викрадали все: від одягу та побутової техніки до автомобілів», — додали в Службі.

За це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися по місцевості та забирати собі частину награбованого майна.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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