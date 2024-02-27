Дуда закликав збільшити поставки боєприпасів для України

Польща планує найближчим часом підготувати значну допомогу Україні у поставках боєприпасів.

Джерело фото: slovoidilo

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність значно збільшити поставки боєприпасів для України.

Як повідомляє Wydarzenia, після зустрічі європейських лідерів у Єлисейському палаці, приуроченої до підтримки України, президент Дуда заявив: «Я сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати важливі поставки боєприпасів для України».

Відповідаючи на питання журналістів щодо відправлення військових до України, він наголосив, що «найбільш палка дискусія точилася навколо питання відправки військових в Україну», додаючи, що «загалом таких рішень немає абсолютно».

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