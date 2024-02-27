рф купила у Євросоюзу технології для озброєння на десятки мільйонів євро, — ЗМІ

Зазначається, що саме ці товари використовує агресор у війні з Україною.

За дев'ять місяців 2023 року росія імпортувала з Євросоюзу «чутливих» товарів і технологій приблизно на €100 млн. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Анонімне джерело видання розповіло, що країни ЄС досі роблять недостатньо аби зупинити надходження технологій, які підпадають під обмеження до рф. Саме ці товари використовує агресор у війні з Україною.

За словами одного з чиновників, «чутливі» товари на десятки мільйонів євро й далі надходять з ЄС.

Майже чверть із так званих товарів високого пріоритету на суму €450 млн, які потрапили до росії з ЄС за перші дев'ять місяців 2023 року, доправили безпосередньо з Європи.

З країною-агресором також торгували такі країни (не лише ЄС):

Туреччина;

Об'єднані Арабські Емірати;

Сербія;

Китай;

Узбекистан;

Казахстан;

Киргизстан;

Вірменія.

Попри те, що дані вказують на те, що офіційна торгівля «чутливими товарами» з рф скоротилася, їх експорт до третіх країн значно зріс.

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