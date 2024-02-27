На Київщині автобус з людьми з'їхав у кювет та перекинувся

Шестеро пасажирів та водій почтраждали.

У Київській області 26 лютого автобус, який перевозив людей, з'їхав у кювет. Про це повідомили у поліції.

Як зазначається, подія трапилася поблизу села Стайки.

У поліції повідомили, що за попередніми даними встановлено, що кермувальник маршрутного таксі «БАЗ», рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

Шестеро пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження. Потерпілим на місці події надали медичну допомогу.

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