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Коли запустять електронний кабінет військовозобов’язаного – у Міноборони відповіли

09:43, 27 лютого 2024
У Міноборони кажуть, що в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК.
Коли запустять електронний кабінет військовозобов’язаного – у Міноборони відповіли
Джерело фото: mil.gov.ua
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Міністерство оборони працює над багатьма проєктами – це і Реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг», і бронювання, і застосунок «Армія+».

Так, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону розповіла, що Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.

«Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий», — сказала вона.

За словами Черногоренко, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, і далі ці дані вже будуть використовувати територіальні центри комплектації.

Заступниця міністра оборони також пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі «Оберіг».

Катерина Черногоренко наголосила, що це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій, тобто це означає, що не потрібно буде нести купу документів.

«Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів», — заявила вона.

Як ми писали раніше, послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

Також ми писали, що стоматологічну допомогу ветеранам та учасникам бойових дій хочуть зробити безкоштовною. За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Як ми розповідали раніше, електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка.

Також стало відомо, що електронних повісток у мобільному додатку Армія+ не буде. Даний застосунок створюють для тих, хто вже служить в армії.

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