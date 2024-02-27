Когда запустят электронный кабинет военнообязанного – в Минобороны ответили

В Мынобороны говорят, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны работает над многими проектами – это и Реестр военнообязанных «Оберег», и бронирование, и приложение «Армія+».

Так, заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что Минобороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале текущего года.

«Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный», - сказала она.

По словам Черногоренко, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК и дальше эти данные уже будут использовать территориальные центры комплектации.

Заместительница министра обороны также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе «Оберег».

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что это позволит наполнять «Оберег» по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий, то есть это означает, что не нужно будет нести кучу документов.

«Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров», - заявила она.

Как мы писали ранее, услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

Также мы писали, что стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной. По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Как мы рассказывали ранее, электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армія+, которое готовит к запуску Минобороны.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета.

Также стало известно, что электронных повесток в мобильном приложении Армія+ не будет. Данное приложение создают для тех, кто уже служит в армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.