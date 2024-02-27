Кабмин утвердил изображение торговой марки «Сделано в Украине»

Правительство утвердило изображение торговой марки, которую разрабатывало Минэкономики.

Источник фото: viskom.com.ua

Кабинет Министров утвердил постановление о продвижении товаров украинского производства. Изображения «Сделано в Украине» смогут бесплатно использовать бизнес, учреждения и организации, независимо от формы собственности.

В частности, постановлением от 23 февраля 2024 г. № 197 был утвержден логотип.

Раньше мы рассказывали, что логотип был разработан в Министерстве экономики. После его утверждения Правительством Министерство подаст заявку на госрегистрацию торговой марки, а также разработает брендбук (технический стандарт) на основе логотипа.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Также как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский анонсировал программу украинского кэшбека. По ней граждане Украины смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей.

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