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В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

Постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска должно отвечать требованиям к исполнительному документу, - Верховный Суд

Ключевым вопросом, возникшим перед кассационным судом по этому делу, было то, является ли постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска, принятое по результатам пересмотра определения суда первой инстанции по обеспечению иска, исполнительным документом.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

Жена водителя лесохозяйства, погибшего из-за подрыва на мине, подала иск о возмещении морального вреда: Верховный Суд определил, кто его должен возместить

Верховный Суд определил, на кого возлагается обязанность по возмещению морального вреда, причиненного смертью работника объекта критической инфраструктуры при исполнении им трудовых обязанностей, в связи с последствиями военных действий.

Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

  1. Общество

27 февраля – какой сегодня день в Украине и мире

08:43, 27 февраля 2024
Что сегодня отмечают в мире и в Украине.
27 февраля – какой сегодня день в Украине и мире
Источник фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash
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Во вторник, 27 февраля, в Украине и мире отмечают Международный день полярного медведя. Событие было основано по инициативе некоммерческой организации Polar Bear International. Белые медведи отделились от общего медвежьего предка тысячи лет назад и прошли серьезные эволюционные изменения, необходимые для выживания в условиях Арктики. Подерный медведь является самым большим хищным животным на планете. Его рост от 1,8 до 3 метров.

Также в Украине и мире отмечают:

  • Всемирный день стерилизации животных.
  • День осведомленности об аносмии.
  • Всемирный день неправительственных организаций.
  • Международный день оптимиста.
  • День без ума (No Brainer Day) или День без хлопот, День без размышлений.

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