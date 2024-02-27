27 февраля – какой сегодня день в Украине и мире

Во вторник, 27 февраля, в Украине и мире отмечают Международный день полярного медведя. Событие было основано по инициативе некоммерческой организации Polar Bear International. Белые медведи отделились от общего медвежьего предка тысячи лет назад и прошли серьезные эволюционные изменения, необходимые для выживания в условиях Арктики. Подерный медведь является самым большим хищным животным на планете. Его рост от 1,8 до 3 метров.
Также в Украине и мире отмечают:
- Всемирный день стерилизации животных.
- День осведомленности об аносмии.
- Всемирный день неправительственных организаций.
- Международный день оптимиста.
- День без ума (No Brainer Day) или День без хлопот, День без размышлений.
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